Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине показало необходимость разгромить их

Фото: www.globallookpress.com / Haiyun Jiang - Pool via CNP

Власти государства считают, что мировой порядок должен основываться на справедливости, а не на подчинении Америке.

Вмешиваясь в украинский конфликт, США в очередной раз пытаются навязать свою гегемонию. Такое заявление сделали обозреватели китайского издания Global Times.

Они отметили, что мир должен объединиться в первую очередь для того, чтобы разгромить превосходство Америки.

«Вашингтон постоянно призывает Европу оказывать давление на Россию и вместе с тем провоцирует жестокую конкуренцию, которая разрушает европейскую экономику», — пишет издание.

По мнению авторов, из-за такой политики доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества падает, ведь глобальный порядок не должен быть исключительно продуктом доминирования США, преследующих собственные интересы.

«Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — считают авторы китайского издания.

США не раз пытались навязать другим государствам новых лидеров — собственных ставленников. Так, они планируют заменить Владимира Зеленского на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США предсказали постапокалиптическое будущее.