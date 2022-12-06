Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба правительства Курской области

Сейчас пожар локализуется, спасатели уже прибыли на место.

Из-за атаки украинского беспилотника в районе аэродрома в Курске воспламенился водонакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, сейчас пожар тушат.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские реактивные беспилотники совершили попытку атаковать аэродромы Дягилево и Энгельс. В результате этого в Рязанской и Саратовской областях погибли трое российских военнослужащих.

Как сообщили в российском Минобороны, ВС РФ перехватили беспилотные аппараты ВСУ. Из-за падения вражеских аппаратов и взрыва немного повредились два самолета. Также пострадали четыре человека, но они уже доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в министерстве отметили, что атака беспилотников не стала помехой для российских войск. Они нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием по военным целям на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о громком хлопке и яркой вспышке на аэродроме в Минобороны.