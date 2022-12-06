«Было четыре операции»: Мельникова рассказала об изменившей ее внешность болезни

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Теперь знаменитость с трудом выходит на сцену, но очень рада тому, что жива.

Актриса Анастасия Мельникова раскрыла публике подробности заболевания, изменившего ее внешности. Звезда «Улиц разбитых фонарей» еще в прошлом году заметно поправилась, чем вызвала волну негатива в свою сторону. По словам артистки, внешний вид стал следствием тяжелого недуга, против которого приходится бороться до сих пор.

«После одной из командировок у меня начались большие проблемы с ногами. В течение двух лет было четыре операции. После этого случился тяжелый коронавирус. Сказали, что оперировать больше нельзя, лечение терапевтическое. Счастлива, что живу здесь, потому что у нас фантастические врачи», — рассказала актриса в эфире одного из федеральных каналов.

Стоит отметить, что Анастасии пришлось непросто. За год звезда «Улиц разбитых фонарей» потеряла троих близких: родную маму, любимого брата и своего избранника. Серьезные удары негативно повлияли не только на ментальное состояние 53-летней артистки, но и на ее физическое здоровье.

«До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую, в том числе, на мне учатся лечить. Но раз я хожу, периодически играю в спектаклях, то значит врачи — гении!» —сообщила актриса.

В последнее время Мельниковой тяжело даются выступления. Перед выходом на сцену артистка пьет много лекарств и обезболивающих. Масла в огонь подливают хейтеры, которые недовольны изменениями во внешности знаменитости. По словам актрисы, лишний вес появился из-за гормональной терапии, ее следовало проходить в перерывах между лекарствами.

«Потому что между операциями были огромные дозы разного медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, следующая операция — следующие гормоны», — объяснила Анастасия Мельникова.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Мельниковой о смерти жениха накануне свадьбы.