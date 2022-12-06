Вика Цыганова послала подравшегося у бара Григория Лепса исправляться на фронт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Народный артист РФ подрался с посетителем питейного заведения в Петербурге и, предположительно, сломал ему нос. Возбуждено уголовное дело.

Певица Вика Цыганова предложила народному артисту РФ Григорию Лепсу искупить свои грехи службой в российской армии. Такой совет дала исполнительница коллеге, комментируя драку с его участием в петербургском баре. Точнее, началась драка в баре, а закончилась на улице. Предположительно, с помощью своих охранников Лепс сломал нос не очень понравившемуся ему человеку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Мнения об инциденте спорные: во-первых, телохранители Лепса допустили съемку потасовки, и она просочилась в сеть, во-вторых, за пару часов до этого артист эмоционально бросался микрофонами на концерте… Некоторые эксперты полагают, что скандал — просто пиар-акция. Однако машущий кулаками Лепс зафиксирован камерой и уже продемонстрирован публике. И публика эта, как и многие знаменитые соратники по шоу-бизнесу, негодует.

«Люди будут разбираться, что он там натворил, наш народный артист. Я думаю, что это завершение пьянства, в которое Григорий периодически впадал. Искренне жаль человека, я понимаю, что это страсть, что это грех. Но Грише не 20 лет, чтобы не понимать, что за все приходится потом расплачиваться… Может быть, стоит действительно пойти на передовую и там, как говорится, исправиться? Подумай, Григорий, вообще это не суперхороший поступок. Стыдно», — сказала Лепсу Цыганова.

Стоит отметить, есть у певца и заступница. Это телеведущая Ксения Бородина, которая ничего криминального в рукопашном бое у бара не увидела. По словам звезды «Дома-2», такова мужская природа — любит сильный пол спорить на кулаках. Самое главное, заявила Бородина, драка не привела к фатальным последствиям и серьезным травмам. А остальное — мелочи жизни. Просто когда такое происходит со знаменитостью, резонанса не избежать. Также теледива призвала дать скидку исполнителю. В его гастрольном графике ни минуты покоя, не удивительно, что Лепс завелся с пол-оборота.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат Юлия Вербицкая-Линник предположила, что Григория Лепса могли подло спровоцировать на потасовку. Не исключено, добавила специалист, что речь идет о банальной инсценировке ради крупной компенсации из кошелька артиста.