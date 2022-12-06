В тысячу раз больше: в ЮАР начал работать мегателескоп

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Событие привлекло внимание большого числа ожидающих встречи с инопланетянами.

Еще один шаг к познанию тайн Вселенной. Поиски инопланетной жизни стали гораздо масштабнее: к исследованиям подключился южноафриканский телескоп MeerKAT.

Он в способен распознать в тысячу раз больше объектов, нежели другие телескопы. Запуск гиганта, состоящего из шести десятков мощных локаторов, состоялся на севере ЮАР.

Событие это знаковое не только для ученых, но и для местных жителей, которые, по всей видимости, готовятся к встрече гостей из других галактик.