В тысячу раз больше: в ЮАР начал работать мегателескоп
18
Фото, видео: 5-tv.ru
Событие привлекло внимание большого числа ожидающих встречи с инопланетянами.
Еще один шаг к познанию тайн Вселенной. Поиски инопланетной жизни стали гораздо масштабнее: к исследованиям подключился южноафриканский телескоп MeerKAT.
Он в способен распознать в тысячу раз больше объектов, нежели другие телескопы. Запуск гиганта, состоящего из шести десятков мощных локаторов, состоялся на севере ЮАР.
Событие это знаковое не только для ученых, но и для местных жителей, которые, по всей видимости, готовятся к встрече гостей из других галактик.