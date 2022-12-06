Мошенники придумали новые схемы обмана геймеров

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Киберпреступники нашли способ нажиться на подростках после ухода из России разработчиков игр. Один из них передал злоумышленникам 2,5 миллиона рублей.

Мошенники взялись за геймеров. После ухода из России разработчиков игр фиксируют всплеск новых схем обмана.

Киберпреступники создают сайты в стилистике популярных видеоигр. Там предлагают приобрести специальную валюту для геймеров. На деле же пользователь переводит средства злоумышленникам, а также дает им доступ к данным банковской карты.

Как выяснили «Известия» рекордной добычей преступников стали два с половиной миллиона рублей, которые выманили у подростка в Москве.