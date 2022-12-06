Спрос на выступление Деда Мороза бьет рекорды: на этом можно хорошо заработать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Поздравлять россиян в Новый год в облике сказочного персонажа — выгодный бизнес. Правда, перед получением заработка во время праздников придется потратиться самому.

В России рекордный спрос на Дедов Морозов в этом году — как следствие, растут расценки на выступления и количество желающих надеть на себя густую белую бороду и красный халат.

Но волшебник-любитель может лишь испортить праздник. Как не ошибиться в выборе и распознать правильного Деда Мороза? И сколько стоит вход в этот бизнес для желающих заработать? Корреспондент «Известий» Леонид Рыжиков примерил на себя роль дедушки и увидел всю изнанку новогодней индустрии.

Легкий грим и примерка костюма. Последние минуты перед выступлением. Волнительно. Это первый опыт появления на публике в таком амплуа.

Дресс-код для Дедов Морозов не менялся десятилетиями. Самое главное — это борода. Белоснежная, окладистая. Считается, что именно этот аксессуар способен превратить любого юношу в волшебного старца. Ну и конечно, красный расписной халат и мешок с подарками. В таком виде — хоть на корпоратив, хоть на детский утренник.

Спрос на таких аниматоров традиционно вырастает в декабре и опускается только к концу январских каникул. В этот раз новогоднего чуда россияне ждут даже сильнее, чем в прошлом году. Число заявок на поздравления на профильных сайтах выросло на 12%. Чтобы никто не остался без праздника, в Петербурге запустили школу Дедов Морозов.

На курсах новогодних волшебников всего за месяц обещают натренировать будущих Дедов Морозов и даже помочь с трудоустройством. Организаторы сулят каждому золотые горы.

«От полутора тысяч до двух — это, получается, 15 минут. От пяти тысяч — если мы делаем шоу. Хороший Дед Мороз, качественный, может заработать от 100 тысяч и выше», — сообщил преподаватель актерских курсов Александр Ларионов.

Но перед тем, как отправляться на новогодний чес, начинающим Дедам Морозам придется потратиться. Самые дешевые курсы подготовки волшебников обойдутся в пять тысяч рублей. Праздничный костюм на маркетплейсах можно найти от полутора тысяч. Отдельно надо докупить посох. Еще одна тысяча. В такую же сумму обойдется и театральный грим — тушь и румяна. Пригодятся — валенки. Пара обуви будет стоить полторы тысячи. Итого: минимум десять тысяч рублей. Солидная сумма.

При этом конкуренция высока как никогда. На площадках интернет-объявлений уже больше шести тысяч предложений на любой кошелек. Вот только выбрать подходящий вариант пользователям непросто. Даже цена выше среднего — еще не гарантия, что все пойдет по плану.

Для своих детей Татьяна искала Деда Мороза через агентства. Почитала отзывы, внесла залог и заранее передала подарки. Но вот волшебник с порога повел себя странно. Грубил, запинался и с трудом стоял на ногах. Пришлось вытолкать за дверь. При этом пьяный актер скандалил и требовал заплатить ему деньги за сорванное выступление.

«Когда мы кое-как успокоили детей, которые были, естественно, в шоке, мы поняли, что он ушел еще и вместе с подарками», — пожаловалась Татьяна Михайлова.

На утро похмельный аниматор, конечно, вернул подарки и извинился. Но испорчен оказался не только праздник. После такого шоу дети перестали верить в чудеса.

А этим Деду Морозу и Снегурочке не нужны костюмы. Эпатажные художники из Петербурга готовят первый новогодний корпоратив в VR-пространстве. Билеты — по 50 долларов (около трех тысяч рублей). На праздник в виртуальной реальности записались уже полсотни человек со всего мира.

«Так как все уже начали работать удаленно, теперь надо учиться и веселиться удаленно. Сейчас есть на это спрос, он появляется. И я считаю, что он будет расти, потому что виртуальная реальность только развивается», — уверен продвинутый новогодний волшебник.

И чем необычнее представление — тем дороже услуги Деда Мороза. Родители не жалеют денег, чтобы удивить детей. Поэтому в красные халаты перед Новым годом готовы нарядиться многие. Даже промышленные альпинисты — чтобы вручить подарок через окно. Поздравление, которое запомнится наверняка.

Выступление Деда Мороза на таком утреннике стоит в среднем пять тысяч рублей. А значит, всего за два визита окупятся все деньги, которые мы потратили на костюм.

Но образ — не главное. Новогоднего волшебника хоть и встречают по одежке, атмосферу праздника создает сам артист. А такие навыки ни за какие деньги не купишь.