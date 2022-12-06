При сходе оползня в Колумбии погибли 33 человека

Фото, видео: SANTIAGO GAVIRIA / ТАСС; 5-tv.ru

Тонны земли накрыли несколько автомобилей и автобус. Разбор завалов ведется круглосуточно.

В Колумбии продолжается поисково-спасательная операция на месте схода оползня. В настоящий момент известно уже о 33 погибших, среди которых трое детей.

Разбор завалов ведется круглосуточно. Спасатели копают не только с помощью спецтехники, но и вручную. Они не теряют надежду найти выживших.

Оползень сошел на дорогу в минувшие выходные — тонны земли накрыли несколько автомобилей и автобус. Сколько человек в тот момент ехали в нем, неизвестно.