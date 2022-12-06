Удары вертолетов Ка-52 и Ми-24 застали ВСУ врасплох
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Российские вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
Все действия экипажи выполняли парами, приближаясь к противнику на максимально низкой высоте.
Российский разведывательный вертолет Ка-52 и ударный Ми-24 нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе противника. В результате выведен из строя один из пунктов управления ВСУ.
Все действия вертолеты выполняли парами. Сначала скрытно, на максимально низкой высоте, приблизились к противнику, а после атаки благополучно вернулись на базу.
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