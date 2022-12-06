Российская нефть подорожала на треть в первый же день после введения потолка цен

Фото, видео: 5-tv.ru

После введения санкций у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. Ожидается, что цена «черного золота» продолжит расти.

Нефтяные санкции коллективного Запада, направленные против нашей страны продемонстрировали неэффективность в первый же день после их введения.

По данным Reuters, в понедельник российская нефть продавалась на азиатских рынках по 79 долларов за баррель. Это почти на треть выше потолка в 60 долларов, который установили Евросоюз и страны «Большой семерки». Financial Times добавляет, что после введения санкций у берегов Турции образовалась пробка из танкеров.

Эксперты предполагают, что 79 долларов — не предел. Искусственный потолок цен может поднять стоимость «черного золота» в мире до 100 долларов за баррель и даже больше.

Но на Западе не хотят видеть очевидного. Даже в Совете нацбезопасности США признали, что потолок цен не окажет долгосрочного влияния на рынок.