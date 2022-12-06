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По мнению политиков, американские налогоплательщики вправе знать, на что уходят их деньги.

Марджори Тейлор Грин — американская конгрессвумен от штата Джорджия выступила с призывом провести тщательную проверку той финансовой поддержки, которую власти США оказывают киевскому режиму.

«Американцы заслуживают знать, на что тратится каждый цент, потому что именно они трудились для того, чтобы заработать эти деньги», — обнародовала Грин свое требование в социальных сетях.

Политик добавила, что каждый член республиканкой партии США, который поддержал отправку американских денег на Украину, также должен требовать аудита выделенных Киеву средств.

Конгрессвумен сделала особый акцент на том, что американские налогоплательщики имеют право на абсолютную прозрачность в этом чувствительном вопросе.

Республиканка также призывала положить конец политике потакания американскими властями все возрастающим требованиям Зеленского, пытающегося затянуть Америку в Третью мировую войну.

На фоне проведения Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, США и их партнеры по НАТО продолжают осуществлять поставки Украине различных вооружений.

Официальная Москва многократно заявляла, что такое поведение иностранных государств лишь препятствует скорейшему разрешению возникшего конфликта, а транспорт с западным оружием, идущим на Украину превращается для российской армии в законную цель.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили об истощении оружейных запасов из-за Украины.