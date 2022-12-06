Дочь певицы Славы подставила ее на собственной свадьбе

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Артистку ждал неприятный сюрприз по прибытии в ЗАГС.

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, потерпела модное фиаско на свадьбе дочери Александры Морозовой. По словам артистки, виновата во всем главная героиня торжества — невеста. Ненаглядная наследница оставила маму в неведении относительно дресс-кода, и та выглядела весьма неуместно на торжестве. Пышное белое платье и черный костюм у влюбленных, вечерние туалеты гостей… И среди них Слава — в красной клетчатой «рубахе лесоруба» из фланели и джинсах!

23-летняя Александра Морозова вышла замуж 25 ноября. Ее жениху Андрею Дедову 25, он связан с автомобильным бизнесом, прежде публика его не видела. До свадьбы молодые люди встречались восемь лет. Как пишет KP.RU, предложение руки и сердца было очень романтичным. После занятий в университете парень встретил Морозову с табличкой, на которой было написано: «Выходи за меня замуж». Его жест — с цветами в руках и на одном колене — окружающие встретили аплодисментами.

Волшебный день настал, теперь любящие сердца официально принадлежат друг другу. На одном из ток-шоу Слава призналась, что едва успела на торжество, так как в данный момент активно выступает с концертами в разных городах страны. Для похода в ЗАГС она выкроила немного времени, но с нарядом решила не фантазировать. Знала, что большой праздник состоится позже, пока планировалась только церемония бракосочетания.

«Сашка меня подставила — она сказала, что будет только роспись, не будет ни камер, ни свадебного платья. Я приехала с гастролей, просто приняла душ, надела рубашку, джинсы и побежала в ЗАГС. Я думала, что они просто распишутся, а она вдруг входит в этом платье, и Андрюша такой красивый, все в смокингах, а я в джинсах и рубашке», — поделилась певица.

После ЗАГСа Сланевская отправилась на очередной концерт. Но из-за переполнявших ее чувств не смогла отработать все номера как следует. Говорит, растрогалась, наплакалась, и голос попросту сел. Приходилось постоянно извиняться перед зрителями и оправдываться. Артистка честно сообщала — только что отдала дочь замуж, потому и не может справиться с эмоциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что певица Слава сама себе подарила машину за 18 миллионов.