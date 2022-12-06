Издатели Оксфордского словаря назвали главное словосочетание года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Heinz-Dieter Falkenstein; 5-tv.ru

Оно обозначает людей, которые после пандемии не хотят возвращаться к прежней жизни.

Британские лингвисты решили удивить всю планету. Издатели знаменитого оксфордского словаря — самого авторитетного в англоязычном мире — назвали главное словосочетание уходящего года. И это «режим гоблина».

Многие сразу подумали про чехарду премьер-министров в королевстве, но они здесь не причем. Режим гоблина — так называют ленивых людей, которые не стремятся к переменам. Они неряшливые и жадные. И отвергают общепринятые социальные нормы. Таких личностей появилось особенно много после пандемии, когда некоторые не захотели жить как раньше.

Сам термин родился почти 15 лет назад, но свой главный смысл обрел только сейчас.