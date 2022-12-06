Петербург получил новый источник дохода

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Владимир Путин продлил эксперимент по курортному сбору и включил в программу Северную Пальмиру и территорию «Сириуса».

Казна Петербурга сможет получать дополнительный доход с туристов. Владимир Путин разрешил властям города ввести курортный сбор. Кроме того, действие проекта распространили еще и на федеральную территорию «Сириус».

С 2018-го власти Кубани, Крыма, Ставрополья, Алтайского края могут взимать с отдыхающих дополнительную плату за каждый день пребывания. Не больше ста рублей. За четыре года собрали более полутора миллиардов рублей.

Президент продлил действие этого эксперимента до конца 2024-го.

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