Владимир Путин объяснил разницу между волонтерами и добровольцами

Фото, видео: Белоусов Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства вручил награды самым неравнодушным россиянам на масштабном форуме «Мы вместе».

О том, чем волонтеры отличаются от добровольцев, сегодня рассказал Владимир Путин. В центре Москвы он награждал самых неравнодушных россиян. В столице стартовал масштабный форум «Мы вместе», на который приехали тысячи человек. Это те самые люди, которые первыми откликаются на беду: собирают грузы, сами выезжают на место ЧП, чтобы поддержать, чем могут. И, как отметил президент, именно в нашем, а не международном определении, заложен огромный смысл — человек помогает другому по доброй воле!

«Из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России. Я вас поздравляю и с Днем волонтера, и желаю вам всего самого доброго, ну а сегодня мы должны совершить то небольшое, что мы должны сделать именно в этот праздник, вручить соответствующую награду победителю, спасибо вам большое», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств маткапитала.