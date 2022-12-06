Король эпизода: чем запомнился умерший советский актер Юрий Дубровин

Фото: Кадр из к/ф «Лавина с гор», реж. Василий Журавлев, 1958 г.

Заслуженный артист РФ ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Советский, российский и украинский актер Юрий Дубровин скончался в возрасте 83 лет. Как пишет «Российская газета», за свою карьеру заслуженный артист РФ не сыграл много больших ролей, но поучаствовал в создании многих известных картин, за что получил негласное звание короля эпизода. Дубровин родился 1 августа 1939 года в Ряжске Рязанской области.

По окончании школы будущий актер отправился в Москву и поступил во ВГИК, его мастером-наставником стал Михаил Ромм. На следующий год после выпуска Дубровина приняли в штат киностудии имени Довженко, и он переехал в Киев. С 1963-го по 1979-й артист служил в театре-студии киноактера в столице Украины. В 1999 году вернулся на малую родину в Ряжск.

Юрий Дубровин, заслуженный артист РФ. © РИА Новости / Галина Кмит

Артист дебютировал на большом экране в 1959 году, сыграл дружинника в эпизоде фильма «Ребятах с нашего двора». Он также получал небольшие роли в картинах «Алые паруса», «На семи ветрах», «На войне как на войне», «Живые и мертвые», «Освобождение», «Как закалялась сталь», «Проверка на дорогах», «Будни уголовного розыска», «Как закалялась сталь», «Д`Артаньян и три мушкетера» и многих других.

На счету актера полторы сотни кинолент, многие из которых считаются знаковыми и культовыми — жемчужинами отечественного кинематографа. В 2006 году на съемках в Киеве здоровье подвело Дубровина. Артист перенес два инсульта, после чего надолго задержался в городе. Восстанавливаться ему помогала бывшая супруга. О работе в кино и театре пришлось забыть.

Последней работой Дубровина стала роль в короткометражке внука. Кадр из к/ф «Недолет», реж. Иван Дубровин, 2016 г.

Единственный сын актера Аркадий живет в Германии, является священником. Он подарил Дубровину внука Ивана, ставшего режиссером. В 2014 году разбитый недугом заслуженный артист перебрался к наследнику за границу. После инсульта он не мог ходить, как прежде, левая часть тела так и не восстановилась, на лице остался след от настигшего его удара. Тем не менее Юрий Дмитриевич сыграл еще одну роль в 2016 году в короткометражке внука «Недолет». Это фильм о ветеране Великой Отечественной войны, вспоминающем пройденные испытания.

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