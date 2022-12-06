«Мы с мужем развелись»: актриса Ланская представила публике нового бойфренда

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Звезда театра и кино рассказала, как пережила расставание и наладила общение с бывшим ради общего сына.

Актриса Валерия Ланская развелась с мужем-режиссером Стасом Ивановым после семи лет совместной жизни. Об этом она публично заявила на премьере мюзикла, пишет 7Дней.ru, на который пришла с новым возлюбленным. Им стал артист Московского Театра Оперетты Эдгар Голосный. По словам Ланской, в нынешнем статусе она абсолютно счастлива.

«В этом году в моей жизни произошли серьезные перемены. Мы с моим мужем развелись. Нам удалось сохранить дружественные отношения, Стас, конечно, участвует в воспитании нашего сына Артемия. Сейчас у меня началась новая страница. Я люблю и любима», — заявила звезда.

Валерия Ланская играет в театре и кино, широкому зрителю она известна по ролям в фильмах «Анна Каренина» и «Принцесса цирка». Артистка выбирает разноплановые проекты — это и сериалы, и телепередачи, и полный метр. На ее счету, в том числе, участие в мегапопулярном шоу «Ледниковый период». Кроме того, актриса преподает в ГИТИСе.

По словам Ланской, помимо перемен на личном фронте в тонусе ее держат сейчас финансовые проблемы. Звезда переживает за будущее театральной и эстрадной сцены, так как сфера явно находится в кризисе. Признается, работы становится все меньше, и все труднее ей сводить концы с концами. Денег едва хватает на ежемесячные ипотечные платежи.

Валерия Ланская радуется новому роману несмотря ни на что, и готова, очевидно, говорить о нем без тени стеснения и суеверных страхов. На премьере она держала за руку избранника и с удовольствием позировала фотографам в его компании.

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