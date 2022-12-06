Брат онкобольного Пономаренко просит о помощи: «Миллион только на лекарства»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Участник популярного юмористического дуэта борется с раком желудка четвертой стадии. Из-за болезни и агрессивной химиотерапии он похудел на 20 килограммов и покрылся язвами.

Брат онкобольного юмориста Александра Пономаренко Валерий растерян и просит о помощи — денег на лечение не хватает, а положение все хуже. Звезда «Кривого зеркала» борется с раком желудка четвертой стадии, ему требуются дорогие лекарства, которые уже не по средствам семье. Комик перенес уже 16 курсов химиотерапии, агрессивная атака на раковые клетки не обошлась без последствий и сильно ослабила организм. Пономаренко похудел на 20 килограммов, на теле образовались язвы, жена кормит его с ложки. Бросать борьбу за жизнь никто не намерен, но нужны препараты.

«Они способны продлить жизнь. Та же химиотерапия, только другого действия. Одна упаковка — 2240 долларов, а их надо восемь. Получается, за миллион. Только на лекарства. Но их надо принимать не дома, а в клинике. Это еще расходы», — поделился Валерий Пономаренко в эфире шоу о жизни звезд на федеральном канале.

Артист добавил, что уже полтора года их с братом дуэт не выступает, а значит, не получает гонораров. Все, что удается заработать, уходит на лечение. Ситуация вынуждает просить о помощи, семья надеется облегчить страдания больного родственника. Знаменитые коллеги по цеху не оставляют Валерия Пономаренко, его финансово поддерживают Геннадий Хазанов, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Сергей Дроботенко. Но средств все равно не хватает.

Впервые недуг дал о себе знать в конце лета прошлого года. Артист почувствовал себя плохо на концерте, был срочно госпитализирован. Обнаружилась язва, комик перенес экстренную операцию. При дальнейшем обследовании выяснилось, что у него рак. Первое время о болезни знала только жена Пономаренко, остальным близким он сообщил печальную весть через несколько месяцев.

Юморист весит 55 килограммов, лечится и живет в Ростове-на-Дону. Признается, порой дает волю слезам, но не отчаивается в борьбе за жизнь. Он безмерно благодарен жене, не оставляющей ни на минуту, друзьям и коллегам за добрые слова, за стихи, что ему присылают. Вера людей в его выздоровление дает силы. Артист чувствует, что пришел на этот свет не зря. И сражается тоже не зря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как при раке может помочь психолог и почему не стоит пренебрегать услугами таких специалистов.