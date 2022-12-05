Бородина о пьяной потасовке с участием Лепса: «Мужики дерутся, это их природа!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Народный артист РФ напомнил о себе скандальной выходкой — устроил рукопашную битву с одним из посетителей бара в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

Телеведущая Ксения Бородина не удивлена рукопашному бою, на который Григорий Лепс вызвал не понравившегося ему посетителя бара в Петербурге. Скандальная история с народным артистом РФ, по ее мнению, не стала бы резонансной, если бы не громкое имя одного из участников. В остальном же это типичная драка — популярный среди мужчин способ выяснять отношения. Подобные разборки у них в крови, уверена звезда «Дома-2».

«Мужчины дерутся, это их природа. Назовите мужика, который не дрался в этой жизни! Есть такие? Понятно, что это артист, понятно, что подрался бы обычный мужик у подъезда — и слова бы не сказали. Тут подрался Лепс, и все давай в него кидать камнями», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Несмотря на распространенность таких ситуаций, в случае с Лепсом истинная причина потасовки очевидна, продолжила Бородина. По ее мнению, дело вовсе не во вспыльчивом характере или дурных манерах. Просто певец измотан физически и эмоционально, вот и заводится с пол-оборота. Мало ему недавнего стресса из-за расставания с женой, вместо отдыха для души и тела он выбрал бесконечные гастроли и выступления.

Ксения Бородина, телеведущая. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

«Зачем столько работать, зачем столько концертов? Это же все разрушает, когда гонка такая ненормальная. У него же бешеные графики, он после развода, ему бы хоть год отдохнуть и прийти в себя. Он уже и голос сорвал, сам же злится на себя, эти нервы и драки», — заявила Бородина.

Как отметила телеведущая, часть ответственности за инцидент лежит на сотрудниках команды Григория Лепса — его концертном директоре и продюсере. Именно эти люди держат в своих руках расписание творческой жизни артиста, и именно они могли бы помочь ему правильно распределить нагрузку, в том числе эмоциональную. Бородина уверена, что персонал звезды должен не цепляться за каждую возможность сорвать куш, а организовывать кроме заработка и реабилитацию, лечение, отдых подопечного.

«Он же творческий человек, значит, ранимый и способный на самоуничтожение. Я так это вижу», — заключила Ксения Бородина.

По информации 5-tv.ru, драка с участием Григория Лепса вылилась в уголовное расследование. Предположительно, музыкант сломал нос своему партнеру по спаррингу. Кроме того, мужчине досталось и от спутников певца. Ранее, писал 5-tv.ru, звездный адвокат Сергей Жорин оценил перспективы и последствия дела.