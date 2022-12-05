Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств маткапитала

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Размер регулярной финансовой помощи семьям будет рассчитан исходя из детского прожиточного минимума в регионе проживания.

Малообеспеченные российские семьи получили право на ежемесячные пособия за счет средств из материнского капитала. Соответствующий документ 5 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает материальную помощь семьям, где доход на душу не превышает удвоенный прожиточный минимум в регионе проживания. Граждане РФ, подходящие под соответствующую категорию, имеют право подать заявление на регулярное финансирование.

Родители, претендующие на материальную помощь государства, должны будут получить соответствующий сертификат. Размер ежемесячной выплаты будет устанавливаться для каждого желающего индивидуально, исходя из детского прожиточного минимума в субъекте проживания. Если семья насчитывает несколько детей, возраст которых меньше трех лет, то пособие может начисляться на каждого ребенка.

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