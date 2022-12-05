В Минобороны сообщили о гибели трех военных в результате атаки ВСУ на аэродром

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry; 5-tv.ru

Четверо человек пострадали, незначительно повреждено два самолета.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские реактивные беспилотники совершили попытку атаковать аэродромы Дягилево и Энгельс. В результате ЧП в Рязанской и Саратовской областях погибли трое российских военнослужащих.

«Киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области», — прокомментировал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В брифинге также отмечается, что российская сторона сумела перехватить беспилотники. В результате падения вражеских аппаратов и взрыва были незначительно повреждены два самолета. Сообщается также о четырех пострадавших, они были доставлены в больницу.

Отмечается, что атака украинских беспилотников не помешала российским военным нанести очередной массированный удар высокоточным оружием по военным целям на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о громком хлопке и яркой вспышке на аэродроме в Минобороны.