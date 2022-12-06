Против России ввели нефтяные санкции: что это значит
Как Россия отреагировала на введение против нее нефтяных санкций
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Накануне страны G7 и Австралия ввели потолок цен на нефть для РФ.
«Большая семерка» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Системе предельных цен распространяется на сырую нефть, перевозимую по морю.
Что это значит?
- 60 долларов за баррель — максимальная цена. Ее корректируют раз в два месяца;
- 90 дней запрещено оказывать услуги судам, нарушившим правила;
- с 5 февраля «ценовой потолок» вводится для нефтепродуктов;
- 66,47 долларов за баррель — стоимость российской смеси Urals в ноябре.
Среди вошедших в «антикартель» стран покупателей российской нефти нет.
Россия отреагировала на санкции коллективного Запада и отказалась поставлять нефть странам, которые примкнут к «антикартелю».
Как Россия отнеслась к санкциям
- более 100 танкеров закуплено Москвой для перевозки нефти минуя санкции;
- более 240 танкеров необходимо России для поддержки нынешнего уровня экспорта
Запад, который уже сейчас переживает острый энергетический кризис, лишь усугубляет его для себя. Россия будет продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с ней на рыночных условиях.
Ранее 5-tv.ru писал, что российская нефть подорожала на треть в первый же день после введения потолка цен.