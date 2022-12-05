Захарова ответила стихом Лермонтова о «подлецах» сбежавшему из РФ актеру Белому

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Дипломат отреагировала на интервью артиста, в котором он называет Россию страной-агрессором. Доказательств тому, конечно, нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью сбежавшего из России актера Анатолия Белого Ирине Шихман*. В нем бывший член труппы МХТ рассыпается в дифирамбах своей новой родине Израилю, а Россию называет страной-агрессором.

В своем Telegram-канале дипломат в ответ на заявления актера написала строки Михаила Лермонтова из стихотворения «А. А. Фаддееву».

«Есть подлецы, которых бьют,

Которым в рожу все плюют,

Но, униженные, они

Во тьме свои скрывают дни,

А ты оплеван, ты и бит,

Но все хранишь свой гордый вид.

В жилище смрада и говна

Твои блистают имена;

Но прилагательными их

Я не хочу марать свой стих…» — опубликовала Захарова.

В интервью Белый говорит, что жил в «стране-агрессоре, которая развязала войну против второй половины меня». Также, по его словам, ему нестрашно отдавать своих детей в израильскую армию, в отличие от российской, потому что в Израиле «другое отношение к армии». Доказательств ни одному своему утверждению он, конечно, не привел.

Кроме того, заслуженный артист РФ восхищается патриотизмом израильтян, которые «плотью и кровью» любят родину, тогда как в России патриотизм, по его словам, приобрел абсолютно негативную коннотацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уехавший в Израиль актер Анатолий Белый был вынужден признаться, что потерял значительную часть своего прежнего заработка после эмиграции из России.

* — признана в РФ иностранным агентом.