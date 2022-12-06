Военкор «Известий» показал, как российские военные пробивают ВСУ у Соледара

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Позиции у города в ДНР штурмуют десантники при поддержке артиллерии. Украинские боевики несут тяжелые потери.

Украинские боевики также несут тяжелые потери под Соледаром. Позиции противника штурмуют российские десантники при поддержке артиллерии. На передовой работает военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Выход на огневые рубежи — настоящее испытание для транспорта. Промерзшая глубокая колея создает трудности как для гражданской техники, так и для военной. Как результат — где-то перемещаемся на колесах, где-то приходится сопровождать транспорт пешком.

«Морозно, свежо. Но лучше уж пешком, чем в машине трястись! Поинтереснее все, повеселее, да и воздух свежий», — не унывает Денис Кулага.

Но с выходом на позиции под Соледаром тональность так называемой прогулки меняется. Военные настраиваются на боевую работу. Первыми выступают десантные войска на самоходке «Нона».

Эти удары вынуждают пехоту ВСУ бежать из укрытия и раскрывают для нашей артиллерии опорные пункты, тщательно замаскированные в жилых домах Соледара.

Разведка фиксирует, как на позиции ВСУ точными ударами падают 122-миллиметровые снаряды. Так, в ежедневном режиме артиллерия пробивает линию обороны ВСУ в самом Соледаре и в пригороде.

«Вот она, Владимировка. Еще недавно там были серьезные бои. И вот там находится Яковлевка — в километрах пяти-шести. Там до сих пор там идут бои серьезные», — рассказал военнослужащий.

Дальше пройти сложно — погода ясная, местность открытая, этим пользуется противник. Проходит меньше получаса, и к работе подключаются украинские танки и артиллерия.

«Где-то рядом танки работают… Ух ты, а это уже по нам попадание, рядом», — рассказал из укрытия военкор «Известий».

Пока мы пережидаем вместе с расчетами в надежном укрытии, в рамках контрбатарейной борьбы в тот же момент подключается авиация и артиллерия с южного фронта артемовского направления.

Передвигаясь между позициями, можно найти надежное укрытие в виде подвалов. Донецкая земля богата подвалами — здесь, в принципе, в каждом хозяйстве можно найти вот такое безопасное место. А вот и участились удары.