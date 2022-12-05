Штормы 22 дня из 55: как в кратчайшие сроки восстановили Крымский мост

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Владимиру Путину, с какими проблемами пришлось столкнуться при восстановлении переправы через Керченский пролив.

В начале кадры, которые мы получили только что. Владимир Путин сегодня лично осмотрел, как идет восстановление Крымского моста, где осенью был совершен теракт. Президент сам сел за руль и вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным проехал по обновленной переправе через Керченский пролив.

«Сколько человек работали?», — спросил президент вице-премьера.

«500 человек работали в круглосуточном режиме. Четыре баржи и порядка 21 единицы техники», — ответил Хуснуллин.

«А шторма не мешали?», — поинтересовался Владимир Путин.

«Сильно мешали. Из 55 дней — 22 дня шторм. 22 дня шторм, исходя из этого применяли новую уникальную технологию, когда шторм не давал возможности работать с воды, мы все равно работали с земли. Пришлось подключить водолазов», — рассказал вице-премьер.

Движение по Крымскому мосту было восстановлено в кратчайшие сроки после теракта 8 октября — тогда на переправе взорвался грузовик, были повреждены два пролета автомобильной части моста, загорелись железнодорожные топливные цистерны. Следователи установили, что организовали подрыв спецслужбы Украины.

Ремонт моста начался 12 октября. Открыть вторую полосу и полностью завершить ремонт планируют уже через две недели. За ходом работ наблюдает Николай Аксенов.

Без торжеств и официоза ровно в 11 по Москве на Керченском мосту начала работу правая, двухполосная автомагистраль. На ее ремонт ушло всего два месяца! С учетом того, что работа была масштабная и серьезная — это настоящий рекорд!

«Я приветствую это событие. Для крымчан и для Краснодарского края это очень большой праздник. Ну и для всех людей», — рассказал житель Краснодара Виталий Волков.

«Если бы еще фуры пустили, было бы вообще замечательно», — поделился мыслями житель Керчи Сергей Копытов

Ремонт поврежденного пролета шел круглосуточно. Строители использовали весь имеющийся арсенал тяжелой техники, включая вертолеты и плавучий кран. Все поврежденные элементы и узлы не восстанавливались, сразу менялись на новые, как, например, четыре бетонных пролета, по которым сейчас едут машины.

Часть Крымского моста пострадала два месяца назад из-за подрыва грузовика. В результате загорелся состав с топливом, обрушились автомобильные пролеты. Несколько человек погибли, возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

До полного окончания всех работ на мосту будут действовать ограничения для большегрузов. Сейчас здесь могут проехать грузовые машины, чья масса не более 40 тонн. На пассажирские автобусы это ограничение не распространяется.