Сбежавшая из РФ Алла Пугачева появилась в израильском театре без парика

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От привычной объемной прически у Примадонны осталась только накладная челка.

У Аллы Пугачевой большая коллекция париков, но в этот раз в Израиле артистку заметили лишь с накладной челкой. Как сообщает Teleprogramma.pro, Пугачева пришла на премьеру спектакля в элегантном черном платье и белоснежном жакете. Но внимание привлек не наряд дивы, а состояние ее волос.

Поклонники в соцсетях отметили, что без парика у Аллы Борисовны не такая пышная шевелюра, а волосы похожи на «прилизанные сопельки». Почему Пугачева решила выйти в свет без привычного парика — неизвестно.

Известный стилист Джордж Ровалс объяснил, почему певица прикрывает голову париками — у артистки просто перестали расти волосы, и медицина тут бессильна. Стилист подчеркнул, что сейчас на голове Пугачевой остались «слезы», поэтому накладная шевелюра спасает ситуацию.

Сейчас знаменитая певица всеми способами омолаживается в Израиле, где окончательно обосновалась с мужем и детьми. Новые пластические операции в Израиле обошлись Алле Пугачевой в один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева носит под париком магический амулет.