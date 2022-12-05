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Сегодня стало известно о полном открытии автомобильной части объекта инфраструктуры, которая пострадала от диверсии украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин проехал по восстановленному Крымскому мосту на авто. О полном открытии автомобильной части объекта инфраструктуры, которая пострадала от диверсии украинских боевиков, стало известно сегодня.

Известно, что в числе прочего Путин заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе работ и полученных результатах. Также президент РФ лично обсудил со строителями моста все нюансы дела.