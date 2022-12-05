Глава Росгвардии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Тульскую область

Фото, видео: Афонина Елена / ТАСС; пресс-служба Росгвардии

Генерал армии передал спецподразделениям Росгвардии 18 единиц автомобильной техники, а также вооружение и специальные средства.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Тульскую область. Он посетил местное управление Росгвардии и провел встречу с губернатором региона Героем России Алексеем Дюминым.

В торжественной обстановке Золотов и Дюмин сообщили о передаче спецподразделениям Росгвардии Тульской области 18 единиц специальной автомобильной техники и вооружения, необходимых для выполнения боевых задач, в том числе, в зоне спецоперации на Украине.

В автопарк специальных подразделений были переданы автомобили «Урал», пикапы, а также снегоболотоходы с прицепами. Личный состав получил средства, которые помогут в борьбе с квадрокоптерами. Директор Росгвардии поблагодарил солдат за высокое боевое мастерство, полную отдачу и веру в свои силы. Он наградил членов личного состава государственными и ведомственными наградами.

«Войска национальной гвардии на высоком профессиональном уровне выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции. И я хотел бы выразить благодарность всему личному составу войск за мужество и самоотверженность, которые они проявляют на самых ответственных участках театра военных действий. В равной степени эти слова относятся к бойцам и офицерам подразделений Тульского гарнизона войск национальной гвардии», — сказал Золотов.

Он добавил, что тульские военные совершили более 600 выездов, в ходе которых на высоком уровне справились с поставленными задачами. По словам Золотова, росгвардейцы задержали 55 лиц, которых подозревали в преступлениях, и изъяли около 15 тысяч единиц опасного оружия. На их счету огромное количество разминированных и буквально спасенных объектов инфраструктуры и сопровождение 20 гуманитарных колонн.

Генерал армии заверил, что спецподразделения обеспечивают безопасность граждан в Тульской области. 8,5 тысячи различных объектов находится под их ежедневной защитой. Силами Росгвардии региона осуществляется государственный контроль за владельцами оружия и частными охранными организациями.

«Несомненно, слаженная работа войск по поддержанию региональной безопасности является залогом бесперебойной работы тыла в интересах фронта, что весьма актуально для Тульской области», — отметил он и сообщил, что в Туле расположены важные для оборонно-промышленного комплекса предприятия», — прокомментировал он.

Главнокомандующий лично поблагодарил губернатора, коллективы администрации и муниципалитетов региона. Золотов подчеркнул символичность даты, которая была выбрана для встречи, ведь именно в этот день началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.

Глава Тульской области Дюмин выразил росгвардейцам слова благодарности за самоотверженность в выполнении служебных и боевых задач и в регионе, и в зоне Специальной военной операции. Личный состав был удостоен получить от губернатора ключи на автомобильную и специальную технику.

«С самого начала специальной военной операции плечом к плечу с Вооруженными силами вы выполняете важнейшие служебно-боевые задачи. Проявляете профессионализм, решительность, мужество и героизм. Тульская область и вся Россия гордятся вами», — обратился к спецслужбам Дюмин.

Во время мероприятия Алексей Дюмин и Виктор Золотов осмотрели военную технику, изучили бытовые условия солдат и оставили цветы у памятника военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые отдали свою жизнь, исполняя долг перед родиной.

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