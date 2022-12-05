Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ 

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Закон распространяется на книги, фильмы, рекламу, игры, публикации СМИ, а также социальные сети.

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в стране. Соответствующие данные появились 5 декабря на странице закона о нетрадиционных сексуальных отношениях и предпочтениях на официальном сайте Госдумы.

Закон распространяется на кино, литературу, видеоигры, публикации в социальных сетях, средствах массовой информации и рекламу. Под нарушением принимают демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений или информацию, которая может вызвать у несовершеннолетних желание о смене пола.

Согласно закону, под административную ответственность будут попадать люди, совершившие запрещенные действия в отношении лиц любого возраста. Примечательно, что до подписания закона наказание было предусмотрено только за пропаганду ЛГБТ-ценностей несовершеннолетним.

За нарушение положений предусмотрены штрафы размером до десяти миллионов рублей.

Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии 30 ноября. Незадолго до этого Госдума России в третьем чтении приняла законопроект, депутаты поддержали его единогласно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая детская программа превратилась в ЛГБТ-пропаганду. Создатели не скрывают, что при написании сценария употребляли наркотики.