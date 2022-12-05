Путин подписал закон о федеральном бюджете до 2025 года

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В новом документе прописаны положения, в которых указано намерение постепенно снижать дефицит бюджета.

В России утвержден закон о федеральном бюджете до 2025 года, в котором предусмотрено постепенное снижение дефицита с 2% до 0,7% ВВП. Соответствующий документ сегодня подписал президент страны Владимир Путин. Его опубликовали на официальном портале правовой информации.

Из текста документа становится ясно, что, в числе прочего, установлен прожиточный минимум на 2023 год в размере 14375 рублей.

В конце ноября в Совете Федерации одобрили расчеты федерального бюджета на 2023-2025 годы. В него было изначально заложено также повышение заработных плат бюджетникам. Кроме того, рассчитывалось и повышение размера МРОТ до 16242 рублей. В Госдуме все инициативы одобрили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы добробатов РФ получили право на удостоверение ветерана боевых действий.