Самооборона или нападение? Адвокат Жорин разобрал громкое дело о драке с участием Лепса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

По мнению эксперта, Григорий Лепс был раздражен, но первого удара не наносил.

Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, как будет проходить расследование по делу о драке с участием народного артиста Григория Лепса.

Как объяснил эксперт, для начала необходимо установить степень вреда здоровья и определить, кто нанес удар и по какой причине.

«Здесь ситуация — следующая. Человек, которого побили, обращается в полицию. Полиция должна провести доследственную проверку, установить все обстоятельства. Но, во-первых, необходимо установить степень вреда здоровью этого человека, потерпевшего. Для этого назначается судмедэкспертиза. Понятно, что здесь тяжкого вреда для здоровья быть не может. Если был сломан нос, то это может квалифицироваться как вред здоровью средней тяжести. Дальше, соответственно, должно быть возбуждено уголовное дело. Дальше в ходе следствия необходимо будет установить — кто нанес тот самый удар и из каких побуждений? То есть, если это по причине личной неприязни, люди поругались, и один другому нанес удар. Либо из хулиганских побуждений, если повода никакого не было или повод был незначительным», — подробно пересказал ход расследования Сергей Жорин.

По словам адвоката, совершенно не имеет значения, кто кого спровоцировал. Важно другое — кто нападающий и кто оборонял себя?

«Слово „спровоцировал“ в данном случае никакого значения не имеет. Имеет значение, была ли самооборона или не было самообороны? Допустим, потерпевший сам напал и было очевидно, что он сейчас применит какое-то насилие и ему был причинен вред здоровью, то это может быть самооборона. В данном случае, исходя из видео, можно предположить, что никакой самообороны не было», — объяснил эксперт.

По мнению Сергея Жорина, Григорий был зол и «эмоционально передвигался», но удар нанес не он, а кто-то из его телохранителей.

«У меня сложилось представление, что Григорий был за что-то очень сильно зол на потерпевшего, но какой-либо ощутимый удар нанес не он», — подытожил Жорин.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение врача-нарколога о том, как пристрастие к горячительным напиткам может погубить карьеру и здоровье Григория Лепса.