Junge Welt: Киев не идет на переговоры, потому что зарабатывает на конфликте

Фото: Paul Zinken / ТАСС

Власти Украины увиливают от диалога, придумывая все более скандальные и безумные требования.

Украина намеренно затягивает конфликт и отказывается от переговоров из-за желания киевского режима подзаработать. Об этом в своей статье написал обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Он обратил внимание на то, что едва Запад делает малейший намек на необходимость переговоров, Украина сразу отклоняет его. Журналист также отметил, что на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости гарантий безопасности для России киевский режим начал выдвигать скандальные требования.

Так, депутат Рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что переговоры возможны только в том случае, если Россия покинет освобожденные территории, выплатит репарации, накажет своих «военных преступников» и добровольно откажется от ядерного оружия.

Можно было бы предположить, что Арахамия сошел с ума, однако он не единственный представитель украинской власти, который делает подобные заявления, отметил Лаутербах. При этом вариант коллективного помешательства Киева эксперт исключил.

Другой причиной такого поведения может быть то, что киевский режим вообще не собирается договариваться, а его представителям предоставлена полная свобода слова и действий. Согласно третьей версии обозревателя, руководство Киева пребывает в полном отчаянии и пытается и в этой ситуации найти выгоду.

По словам Лаутербаха, украинские власти понимают, что живут только за счет войны, и пока она идет, им дают оружие и деньги в неограниченном количестве. При это политикам в Киеве абсолютно все равно, что простые граждане страдают.

В свою очередь сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе в журнале Time написал, что президент США Джо Байден послал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры с Россией.

По мнению аналитика, западные «друзья» сдерживают Зеленского от дальнейшей эскалации, так как хотят избежать прямого конфликта с Россией с ее сверхмощным военным арсеналом. Кроме того, они изрядно устали и не хотят «умирать за Киев или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме не намерены идти на смягчение позиции в отношении России, несмотря на заявление президента США Джо Байдена о возможном диалоге с российским лидером Владимиром Путиным.