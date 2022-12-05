Директор Ивана Краско заявил о плановой госпитализации актера

Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Народный артист РФ проходит ежегодное обследование и лечение, после которых всегда чувствует себя значительно лучше, уверял мужчина. Но так ли все на самом деле?

Актер Иван Краско проходит плановую госпитализацию, волноваться о его здоровье нет причин. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил директор народного артиста РФ Вячеслав Смородинов.

«Он в отделении неотложной кардиологии. Сейчас анализы сдает, обследование. Такого, чтоб с ним что-то случилось, вызывали скорую — такого не было. Это был наш план, мы готовились к этому несколько дней, он знал, что сегодня он поедет в больницу», — рассказал он.

По словам директора, Краско в начале и в конце каждого года ложится на плановый медосмотр, чтобы его немного обследовали и «подлатали». Смородинов пояснил, что 92-летний актер устает, работая в театре, и после каждой плановой госпитализации чувствует себя лучше.

Ранее сообщалось, что Иван Краско доставлен в отделение неотложной помощи одной из больниц Петербурга. До этого у него, предположительно, случился гипертонический криз. Источник из окружения актера сообщил, что Краско чувствует слабость и головокружение. При этом, по информации 5-tv.ru, врачи оценивают состояние народного артиста РФ как крайне тяжелое.