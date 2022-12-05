Писк моды или бесстыдство? Валя Карнавал засветила грудь на публике

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

В откровенном наряде блогершу сравнили с Памелой Андерсон.

На церемонии вручения премии «Новая Песня года» популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова Прим. ред.) появилась в смелом наряде. Пышная грудь 21-летней знаменитости на фотографиях в Instagram* вызвала споры среди поклонников.

«Простите, на этих фотках очень сильно Памелу Андерсон напомнила. Возможно, прическа сыграла роль», — написали в комментариях под серией снимков.

Публике пришелся по нраву серебристый костюм из облегающих брюк и топа с откровенным декольте. Но нашлись и те, кому образ Карнавал показался слишком «старым», мол, стилисты плохо работают.

«Визажисту Вали надо учиться подбирать ей правильный тон», — написали поклонники.

Карнавал умело преподносит контент своей аудитории и продолжает набирать ее. В октябре 2020 года российский журнал Forbes поместил блогершу на пятое место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. Кроме того, напоминает dni.ru, вопреки хейту Валя Карнавал удостоилась высокой оценки от продюсера Игоря Матвиенко. В одном из интервью он отметил, что девушка — «великая певица» и вряд ли кто с ней может сравниться по популярности.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Валя Карнавал решила выйти замуж за Сашу Стоуна.

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