Песков: Путин осведомлен о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
Песков: Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях
Фото: www.globallookpress.com / Giannis Alexopoulos
Экстренные службы сообщили о пяти пострадавших, трое человек погибли.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переадресации вопроса о взрывах на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях в Министерство обороны России. Официальный представитель Кремля отметил, что не располагает достаточной информацией о ЧП.
«Я только видел сообщения СМИ, но точной информацией не располагаю, не могу это комментировать, рекомендую обратиться в Министерство обороны», — прокомментировал он в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующие инстанции всегда передают президенту РФ Владимиру Путину о всех происшествиях. Инциденты на российских аэродромах не стали исключением.
«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — рассказал Песков.
5 декабря появилась информация о громком хлопке и вспышке на аэродроме под Рязанью, которые произошли в результате возгорания бензовоза. Известно, что в результате инцидента погибли трое, еще пять человек пострадали.
По данным Газета.ру, в жилых кварталах Саратова не было зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Ранее 5-tv.ru подробнее писал о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью.