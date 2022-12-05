Президенту Украины Зеленскому предрекли максимум полгода жизни на своем посту

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«Хозяевам» украинского лидера становится невыгодно его самоуправство.

Кризис на Украине в итоге завершится за столом переговоров, а лидер Незалежной Владимир Зеленский пробудет на своем посту максимум еще шесть месяцев. Такое мнение выразил депутат Дмитрий Носов. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что рано или поздно украинская сторона осознает свою ошибку.

«Я думаю, Зеленского ждет максимум полгода жизни. Насколько я знаю, Зеленский уже много кого „раздражил“, потому что некоторые вещи он начал делать самостоятельно, необдуманно, которые привели к еще более худшим последствиям. <…> Его хозяевам не выгодно. Поэтому давно уже идут мысли о его замене, смотрят на кого, и параллельно смотрят сценарий», — объяснил он на праздновании десятилетия Книги рекордов России.

Депутат подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Украиной, однако она не станет выполнять нереалистичные условия Киева. Позицию Незалежной касаемо Крыма он сравнил со смертью родственника. Когда человек погибает, то его уже нельзя вернуть, потому что душа в другом мире. Также и Крым давно в «другом мире» — российском. Нет смысла говорить о его возвращении в состав Украины.

«Это даже давно все мировые политики понимают, что за восемь лет Крым вернулся в Россию. Там даже ни одна собака с кошкой не думает о том, что они могут вернуться на Украину. Это невозможно — понимают все. Когда тебе ставят ультимативно, что только с возвращением Крыма мы сядем за стол переговоров — это невозможно. Нереально». — рассказал Носов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер Джо Байден послал Зеленскому сигнал начать переговоры с РФ.