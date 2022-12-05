СКР проверяет слухи о регулярных издевательствах над малышами в детсаду Владикавказа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Пользователи сети публикуют ужасающие кадры. Одного ребенка «приложили» головой прямо о стол.

В детском саду Владикавказа регулярно избивали малышей. Об этом сейчас пишут родители в социальных сетях. Скандал вокруг учреждения разгорелся накануне, после того как в сеть попало видео, на котором воспитательница бьет ребенка головой о стол.

Родители других малышей теперь рассказывают, что и их дети часто приходили домой с синяками и ссадинами. А сотрудники учреждения объясняли это тем, что малыши подрались или случайно ударились.

Есть вопросы и по поводу законности работы самого детского сада. Как выяснили Известия, он должен находиться на балансе республики, но почему-то оказался в частной собственности. Следователи и прокуратура начали проверки. Директор, садика, в свою очередь сообщила, что Минобразования Северной Осетии уже отозвало у них лицензию. Она также рассказала, что воспитатель, избившая ребенка объяснить свое поведение не смогла. Однако, выяснилось, что перед сменой она поругалась с супругом и выпила пива.