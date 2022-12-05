Он вырвался на волю: как вирус COVID «сбежал» из тайной лаборатории

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Известный ученый раскрыл природу пандемии, которая охватила весь мир.

Пандемия, вызванная коронавирусом, — это результат утечки из китайской лаборатории, где проводились опыты, которые финансировались правительством США. Такое сенсационное признание в своей Книге сделал американский ученый Эндрю Хафф, который тесно сотрудничал с Институтом вирусологии в Ухане. Он утверждает, что COVID — это биологическое оружие, которое вырвалось на волю.

Хафф работал над секретной частью исследовательской программы, вместе с коллегами он изучал способность коронавирусов летучих мышей поражать другие виды. По словам ученого, в лаборатории не было адекватного обеспечения биологической безопасности. В интервью The Sun Хафф обвинил Соединенные Штаты в том, что они передали Китаю технологию биологического оружия. Это самый большой провал разведки США после 11 сентября, заявил американский ученый.