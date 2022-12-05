Украинские дипломаты получили окровавленные конверты с глазами внутри

МИД Украины: посольства страны в шести государствах ЕС получили пакеты с глазами животных

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Несколькими днями ранее украинский посол в Мадриде вскрыл письмо с взрывчаткой.

Украинские дипломатические представительства сразу в нескольких странах Европы получили окровавленные конверты с глазами животных. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook*.

По его словам, ужасающие посылки получили дипломаты в Польше, Венгрии, Нидерландах, Италии, Хорватии и Испании.

«После теракта в Испании в дипмиссии в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты с глазами животных. Они пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — рассказал Олег Николенко.

Представитель ведомства также подчеркнул, что на данный момент МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений, а специалисты в Киеве изучают смысл данного «послания».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 30 ноября в Мадриде сработала бомба. Взрывчатка была заложена в конверт, который вскрыл украинский дипломат. Он получил ранения.

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