Елена Воробей прокомментировала слухи о своем экстренном отъезде из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Впереди у артистки гастроли за границей, но она обещает вернуться домой.

Российская юмористка Елена Воробей в беседе с корреспондентом dni.ru прокомментировала свой «отъезд», о котором пишут в последнее время многие СМИ. 55-летнюю артистку заподозрили в том, что она сбежала в Израиль следом за своими коллегами.

«Уезжать из родного города, где ты создал семью и где у тебя состоялась карьера, это очень тяжело. Поэтому я желаю тем, кто сделал такой непростой шаг, чтобы все это переживалось как можно легче», — обратилась Воробей к уехавшим артистам.

Но сама покидать Россию юмористка не планирует.

«У меня здесь дочь, у меня здесь семья. Ну, куда мне ехать?! У меня впереди гастроли в Европе, в Казахстане, в Узбекистане, но я вернусь домой», — пояснила Воробей.

Она уже была в Израиле, но исключительно из-за гастролей, которые были давно запланированы. А в интернете уже начали писать, что артистка скупает там недвижимость и не собирается возвращаться домой.

«Я отношусь к этому с юмором. Как и с юмором сказала про то, что на Земле Обетованной впору устраивать „Ханукальные встречи“, как когда-то были встречи „Рождественские“. А все эту шуточную идею так подхватили, что даже нашлись те, кто эти встречи готов был бы спонсировать, Израильское телевидение даже готово уже было покупать права на трансляцию!» — рассказала Елена.

Кстати, Воробей родилась в еврейской семье и могла бы с легкостью получить израильский паспорт, но пока артистка остается с российским.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде звезды в Израиль к Пугачевой.