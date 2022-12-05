Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ

В Минобороны РФ отметили, что также за последние сутки были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима.

Армия России сорвала попытку атаки ВСУ на красно-лиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, уточнялось, что попытки атаки производились в направлении населенных пунктов Чернопоповка и Житловка в Луганской народной республике.

Подводя итоги за прошедшие сутки, Конашенков таакже добавил, что российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима.

«В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — в числе прочего отметил Игорь Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Волоколамске.