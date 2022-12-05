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Кроме специальных медикаментов, нужно и правильно питаться.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как лучше всего лечить больное горло. По его словам, обязательно нужно придерживаться диеты. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Первое — это щадящая диета. Как ни странно, щадящая диета сама по себе способствует тому, что горло начнет проходить. При условии, что мы говорим про острый фарингит, то есть воспаление задней стенки глотки», — рассказал эксперт.

Он добавил, что не стоит есть острое, соленое, перченое, жареное, кислое и горькое. Кроме того, еда не должна быть твердой, сильно горячей или холодной. Специалист посоветовал использовать пастилки или леденцы от горла, а также антисептики на водной основе (ими можно полоскать горло и орошать заднюю стенку глотки). Также можно закапывать маслянистые капли в нос, чтобы те освобождали нос и обволакивали заднюю стенку глотки.

«Есть антибиотики оральные, которые мы рассасываем, используем для глотки, которые помогают, снимают болевой синдром и лечат заднюю стенку глотки, лечат небные миндалины. Если мы говорим про состояние ангины, если мы говорим про выраженное обострение хронического тонзилита, то здесь нужны антибактериальные препараты, таблетированные, которые можно применять вовнутрь. Здесь врач должен осмотреть, поставить правильный диагноз и рекомендовать терапию», — отметил Зайцев.

Он указал, что также есть еда, которая обволакивает заднюю стенку глотки. К ней относятся молоко, овсяная каша, кисели, йогурты. Продукты должны быть комнатной температуры для полноценного эффекта.

«Как ни странно, это лечится еще тем, что человек не должен много разговаривать. Это тоже очень важно, потому что избыточное говорение пересушивает заднюю стенку глотки. Особенно плохо, если человек разговаривает на улице. Потому что погода сейчас уже прохладная, тем самым мы выхолаживаем слизистые оболочки задней стенки глотки», — подчеркнул врач.

Он отметил, что если эти рекомендации не помогают, нужно обратиться к специалисту, который поставит диагноз и назначит лечение.

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