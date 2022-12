Самый крупный вулкан в мире Мауна-Лоа проснулся на Гавайях: картина апокалипсиса

На Гавайских островах проснулся самый большой действующий в мире вулкан Мауна-Лоа. По сообщению местных СМИ, это может привести к нарушениям движения по ближайшим автодорогам.

Местные жители, тем не менее, не отказывают себе в удовольствии полюбоваться вулканом. На фотографиях в интернете видно, что Мауна-Лоа выбрасывает в воздух лаву высотой до 50 метров — зрелище хоть и пугающее, но очень захватывающее. Алые лавовые реки, стекающие со склона, отправляются прямо к главному шоссе.

JUST IN: Jareb Ombao took this video at a gas station in Kona. Says it appears there’s “lava coming down Mauna Loa”. He’s urging everyone to be on the alert. @USGSVolcanoes @HawaiiNewsNow pic.twitter.com/qd9AMyeuJU