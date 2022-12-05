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По имеющимся данным, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке Нижегородской области. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, в результате ЧП пострадавших и погибших нет.

По уточненной информации, от взрыва в доме обрушилась только одна межкомнатная стена. Окна не повреждены.

«Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей», — говорилось в заявлении в МЧС по региону.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Точные причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве на аэродроме под Рязанью. Там погибли трое человек, а еще шестеро получили ранения и травмы различной степени тяжести.