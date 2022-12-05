«Они меня не любили»: почему Ревва, Волочкова и другие звезды не общаются с родителями

Почему Ревва, Утяшева и Самбурская не общаются с родителями

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Кто из российских знаменитостей обижен на своих родных и почему не хочет налаживать контакт?

Многие люди оказываются разлучены с родными, такое случается и со знаменитостями. Но зачастую они и являются инициаторами разлуки — многие звезды не поддерживают связь со своими родителями. О том, кто из российских артистов не общается с мамой или папой, пишет KP.RU.

Александр Ревва не общается с мамой

У юмориста Александра Реввы сложные отношения с родителями. Биологический отец давно ушел из семьи, связи с ним нет.

Мать артиста Любовь Рачеева живет в Сочи и уже 18 лет не видела сына. Когда Ревва приезжает в Сочи на гастроли, маму даже не навещает.

«Иногда звонит, говорит: „Мама, привет. Как здоровье у тебя?“ Я отвечаю: „Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально“. А он отвечает: „Мне отрицательные эмоции не нужны“. И кладет трубку», — рассказала Любовь Рачеева.

Однако на день матери Ревва все-таки поздравил ее — отправил 30 тысяч рублей. Родительница была рада, но больше ждала от Александра звонка.

Ляйсан Утяшева любит отца на расстоянии

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева не общается с отцом после его срывов, когда она была ребенком.

«Не хочу из папы делать демона, но я насмотрелась. Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый, и опять начнется…», — рассказывала гимнастка.

Мама Ляйсан умерла от инфаркта. Впустить отца в свою семью Утяшева пыталась, но, к сожалению, не увидела с его стороны искренности.

«Папа у меня есть, он замечательный человек, но мы не родные», — призналась она.

Ляйсан поддерживает связь с прабабушкой и прадедушкой по материнской линии.

Анастасия Волочкова обвиняет маму в зависти

Балерина Анастасия Волочкова была очень близка с матерью, но сейчас старается держать ее на расстоянии от своей личной жизни. Публично она рассказала, что Тамара Владимировна разводила ее с мужчина и в тайне продала одну из подаренных квартир. Волочкова поняла, что мама ей просто завидует.

«Моя мама разводила меня со всеми мужчинами. И ведь дело не в том, что он ее кто-то не устроил, просто она позавидовала мне. Мамина жизнь не сложилась, она не стала балериной, хотя хотела этого. У них с папой не было любви, поэтому он и оставил ее. Мама не реализовалась в профессии, за нее это сделала я», — рассказала Волочкова.

Настасья Самбурская из-за обиды на родителей поменяла фамилию и отчество

Актриса Настасья Самбурская считает своей семьей друзей. В детстве пьющий отец часто бил ее, а мама не заступалась. Обида оказалась настолько сильна, что Анастасия Алексеевна Терехова стала Настасьей Аниславовной Самбурской.

«Мне гораздо ближе чужие люди, а семья — это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня вообще ничего с ними общего нет. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым», — призналась Самбурская.

Она купила маме небольшой дом и помогла деньгами. На этом контакт прекратился. Настасья заявила, что поможет маме, если что-то случится, а та в свою очередь отказывается от всех гонораров за разоблачительные интервью о дочери.

Мария Машкова поссорилась с отцом из-за разных взглядов

Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова живет в США. После начала спецоперации Мария стала негативно высказываться против России, и ее отец-патриот призвал ее вернуться на Родину и извининться за публичные высказывания.

«Позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Вот только пришлось отца ослушаться», — рассказала Машкова в интервью.

Во мнениях они не сошлись, но любить друг друга не перестали. Мария надеется, что позже конфликт утихнет.

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