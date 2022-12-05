«Запойная стадия»: нарколог объяснил выходки Лепса и предрек конец карьеры

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По словам врача Василия Шурова, народному артисту нужно срочно обратиться к специалистам. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Что будет дальше?

Григорий Лепс находится в серьезной алкогольной зависимости, ему необходимо обратиться к специалистам. Такое заявление сделал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

Специалист прокомментировал недавний инцидент с участием народного артиста. Григорий Лепс после того, как сорвал собственный концерт, отправился отдыхать в один из баров Санкт-Петербурга. Один из посетителей настойчиво просил сфотографироваться с певцом, на что Лепс ответил грубым отказом. Словесная перепалка переросла в полноценную драку. В отношении звезды возбудили уголовное дело.

По словам Василия Шурова, имя Григория Лепса в последнее время фигурирует во множестве скандалов. Причина «выходок» певца — многолетняя алкогольная зависимость.

«Человек уже употребляет много лет. В данном случае, первый шаг — это признак свое бессилие и прийти на лечение. Возможно, ему требуется курс реабилитации», — объяснил эксперт.

Как отметил Василий Шуров, зависимость Лепса перешла на ту стадию, когда она управляет поведением и напрямую угрожает карьере народного артиста.

«С точки зрения наркологии мы можем говорить о второй, запойной стадии с формированием психо-органического синдрома, когда человек не контролирует аффект. К примеру, может устроить драку за то, что его попросили о фотографии», — рассказал врач.

По мнению нарколога, Григорию Лепсу необходимо как можно скорее начать лечение, иначе он потеряет свои профессиональные навыки и просто не сможет выступать.

«Заболевание прогрессирует, возникает алкогольная болезнь мозга и человек теряет профессиональные навыки и не может выступать», — подытожил Василий Шуров.

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