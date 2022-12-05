В США заявили об истощении оружейных запасов из-за Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

Пентагон продолжает «поддерживать» Киев. Правда, уже в ущерб себе.

Из-за поддержки Украины США истратили многолетний запас оружия. Об этом пишет журнал National Review со ссылкой на данные одной из крупнейших оборонных компаний. Сообщается, что американцы уже израсходовали 13-летний объем производства переносных зенитных комплексов Stinger и пятилетний запас противотанковых комплексов Javelin. И те, и другие активно поставлялись Киеву.

При этом Пентагон не закупал подобное оружие с начала 2000-х, и теперь столкнулся с тем, что проблема восполнения боезапасов стоит в США довольно остро.