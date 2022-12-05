Семь человек остаются пропавшими после взрыва в пятиэтажке Нижневартовска

Фото, видео: МЧС РФ / ТАСС; 5-tv.ru

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Число погибших возросло до шести человек.

В Нижневартовске в эти минуты продолжается спасательная операция — сотрудники МЧС ищут людей, которые могут оставаться под завалами пятиэтажки. Взрыв практически полностью разрушил один из подъездов дома.

Число погибших выросло до шести человек. Тех, кому удалось выжить, экстренно госпитализировали — у многих тяжелые ожоги. На месте трагедии работает корреспондент «Известий» Анатолий Харитонов — у него вся последняя информация.

Завал большой. Разбирать его сложно. «Действовать надо очень аккуратно», — говорят специалисты. Чтобы не случилось нового обрушения. Решили идти сверху вниз. Сейчас спасатели находятся в автолюльке. Удаляют металлоконструкции на кровле. Затем уберут перекрытия. Таким образом дойдут с пятого до первого этажа. Взрыв в пятиэтажке на улице Мира был такой силы, что рухнули два подъезда.

Эпицентр взрыва был на втором этаже. По предварительным данным, в одной из квартир вели работы по монтажу натяжных потолков. Использовали газовые баллоны. Один из них сдетонировал.

По официальным данным, погибли шесть человек. Десятки семей остались без крова. И это в 25 градусов мороза! На место прибыли все оперативные службы города. В школе, которая находится рядом, организовали пункт временного размещения.

Занятия в школе, где сегодня ночевали пострадавшие, не отменили. Потоки взрослых и детей разделили. Ученики уже идут на уроки. Тем временем, сотрудники МЧС проведут проверку фирм, которые занимаются наполнением газовых баллонов.