Салонные методы избавления от морщин: в чем подвох процедур красоты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Komsomolskaya Pravda

В современном мире существует мода на «вечную» молодость. Но какова цена?

Если у вас появились морщины, то не стоит пренебрегать профилактическими мерами в виде косметики, процедур и ухода. Они могут и не избавить от морщин, но хотя бы предотвратят дальнейшее увядание кожи.

Ряд известных косметических фирм заверяют, что их продукция избавляет от морщин за несколько дней. Однако это эффект основан на оптическом обмане, так как кожа после огромной дозы увлажнения выглядит немного глаже.

Что полезно знать?

Как пишет Сибкрай.ru, косметологи — это единственные люди, которые способны убрать морщины разными способами. Самый известный из них — ботокс. Инъекции производятся токсинами ботулизма, которые на некоторое время парализуют мимическую мышцу и «надувают» кожу. Действие такой инъекции длится от четырех до шести месяцев, но у этой процедуры есть свои недостатки.

Благодаря таким инъекциям появляются новые морщины, так как мозг пытается подсознательно компенсировать бездействие одних мышц близлежащими.

Поэтому получается, что другие мышцы работают в два раза больше, что приводит к образованию новых морщин. К тому же лицо, которое обколото ботоксом, не может выражать эмоции.

Также действенной процедурой является массаж, который помогает снять напряжение с мышцах. Как результат — уменьшаются морщины, улучшается кровообращение в коже и запускается восстановление.

Однако процедура не избавить от глубоких морщин, он может помочь только в легких случаях.

Также салоны предлагают различные пилинги. Например, фотоомоложение, лазерный пилинг, пилинг фруктовыми кислотами. Механизм действия такой — незначительно повреждается верхний и средний слой кожи, из-за чего начинается ее усиленное восстановление.

Такой эффект наблюдается при ожогах, когда кожа «нарастает» по новой. Салонные пилинги не приносят вреда, а на следующий день нет даже покраснения.

Новое средство — филлеры. Косметологи заполняют складки кожи определенным составом. например, собственным очищенным жиром, взятый из бедра, или косметическим пластиком.

Также можно сделать подтяжку лица, при которой удаляется лишняя кожа. Процедура проводится под общим наркозом. После нее при правильном уходе морщин может не быть около семи лет.

Стоит учитывать, что после процедур могут возникнуть осложнения. Например, появятся синяки, уплотнения, организм человека может не воспринять вводимое вещество и начнется отторжение.

Как ранее писал 5-tv.ru, косметолог Шабаги Мадивева рассказала, что провоцирует ранее появление морщин и как его не допустить.