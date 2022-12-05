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Вашингтон руками стран-марионеток снова подводит мир к ядерной конфронтации.

Предложение Латвии позволить Киеву бить по российским аэродромам эскалирует конфликт на Украине и потакает замыслам США. Соответствующее мнение высказал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По словам Робертса, Вашингтон проворачивает ту же схему, что и во Вьетнаме. Латвия не озвучила бы подобных диких предложений, если бы не находилась в подчинении Штатов.

«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. Он (глава МИД Латвии Ринкевичс. — Прим. ред.) призывает к расширению конфликта», — написал бывший чиновник на своем сайте.

Кроме того, добавил Робертс, действия Вашингтона создают риск ядерной контфронтации.

Незадолго до этого глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать места базирования российских ракет, с помощью которого наносятся обстрелы по критической инфраструктуре Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что офицер разведки США Риттер назвал дату поражения Украины.